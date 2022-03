Sonntag ab 11 Uhr : Wir machen Neumünster sauber: Jetzt geht's dem Müll an den Kragen!

Am Sonntag, 11 Uhr, geht es los. Bei hoffentlich bestem Wetter schwärmen die Neumünsteraner aus zum Müllsammeln. Ein Plus für Natur und die Menschen: Sponsoren haben eine Rekordsumme für Stadtteilprojekte bereitgestellt.

Neumünster | Gutes Wetter ist bestellt, die Container stehen an ihrem Platz – es kann also losgehen: Am Sonntag von 11 bis 13 Uhr lädt der Holsteinische Courier zur vierten Auflage von „Wir machen Neumünster sauber“ ein. In allen neun Stadtteilen geht es dann an den Frühjahrsputz. Mit dabei sind unter anderem auch Oberbürgermeister Tobias Bergmann, Stadtrat Oli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.