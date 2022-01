„Wir machen Neumünster sauber“ : Frühjahrsputz in Neumünster: Courier-Müllsammelaktion geht in die vierte Runde

Am Sonntag, 27. März, sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihren Stadtteil „in Schuss“ zu bringen. Sponsoren unterstützen die Aktion unter der Schirmherrschaft von Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger

Neumünster | 2022 ist noch keine drei Wochen alt, und viele Neumünsteraner nutzen die ersten Tage des Jahres, um die Termine der kommenden zwölf Monate in ihre Kalender einzutragen. Nicht vergessen werden darf da die Courier-Aktion „Wir machen Neumünster sauber“. Am Sonntag, 27. März, ab 11 Uhr startet die bereits vierte Auflage der großen Müllsammelaktion in allen...

