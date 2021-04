Windkraft Loop / Schönbek : Einfelder Anwohner wollen gegen das Aufstellen der Windkraftanlagen klagen

Bernd Michel von der Initiative Energieverstand und Uferstraßen-Anwohner hält das Schallschutzgutachten für fehlerhaft.

Neumünster | Einfelder Anwohner wollen gerichtlich gegen den Genehmigungsbescheid der drei Windkraftanlagen auf Looper Gebiet vorgehen. „Ich bin mit meinen Anwälten aktuell in der Vorbereitung der Klage“, erklärt Bernd Michel, der an der Uferstraße lebt. Weitere Einfelder Bürger, aber auch Anwohner in Loop-Ellhorn stünden ebenfalls diesbezüglich in den Startlöchern...

