Grand-Slam-Turnier in London : Doppel-Krimi in Wimbledon: Mona Barthel aus Neumünster siegt mit Julia Wachaczyk

Gegen die Weißrussin Aljaksandra Sasnowitsch und die Dänin Clara Tauson behielt das deutsche Duo in einem dramatischen Match mit 5:7, 7:6 und 9:7 die Oberhand.

London | Neun Tage vor ihrem 31. Geburtstag ist Mona Barthel beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon im Doppel in die zweite Runde eingezogen. Neumünsters Tennisprofi behielt an der Seite der Bielefelderin Julia Wachaczyk gegen die Weißrussin Aljaksandra Sasnowitsch und die Dänin Clara Tauson in einem dramatischen Match mit 5:7, 7:6 und 9:7 die Oberhand und verwa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.