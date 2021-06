Runde 1 in Wimbledon : Tennisprofi Mona Barthel aus Neumünster trifft am Montag auf Chinesin Lin Zhu

Zum zehnten Mal schlägt die 30-Jährige im wohl prestigeträchtigsten Tennis-Turnier der Welt auf. Nach 2013, 2014 und 2016 will die gebürtige Bad Segebergerin in die zweite Runde einziehen.

Neumünster/London | „Wimbledon – The place, where magic can happen“ – So wird Tennis-Legende André Agassi (USA) auf dem Weg Richtung der großen Eingangsportale zum wohl prestigeträchtigsten Tennis-Turnier der Welt zitiert. „Der Platz, an dem Wunder passieren“, könnte für Neumünsters Tennisprofi Mona Barthel am Montag, 28. Juni, auf Platz 17 in Großbritannien beginnen. ...

