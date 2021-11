Geschichte mit Geschichten : Wieso kamen die Kosaken nach Padenstedt? Dirk Hoffmann weiß es

Seit April ist Dirk Hoffmann der Chronist von Padenstedt. Er brennt für Historisches und hat in der Dorfzeitung seine Serie „Geschichte mit Geschichten“ gestartet.

Padenstedt | 208 Jahre ist es her, da mussten die Padenstedter sich mit Kosaken arrangieren. Die kamen nach der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 als Besatzer. Der erste Trupp von 23 Mann soll im Galopp in die Hausdielen geritten sein und dort Mettwüste und Schinken mit den Lanzen aufgespießt haben. Diese und andere Geschichten aus der Historie des Dorfes will Dirk ...

