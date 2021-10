Firma Nagel Neumünster : Wie stark stinkt es in Einfeld? Gutachten soll Klarheit bringen

In den vergangenen Wochen fühlten sich Anwohner wieder massiv gestört von der Firma Heinrich Nagel, die am Großharrier Weg unter anderem Schlachtabfälle und Küchenreste verwertet. Nun soll es ein Geruchsgutachten geben.

Neumünster | „Es reicht! Wir können im Sommer nicht bei offenem Fenster schlafen, weil die Dunstwolke in das Schlafzimmer dringt und einen derartigen Gestank verbreitet, dass wir die Bettwäsche neu aufziehen müssen, um diesen überhaupt loszuwerden“, erklärt Frank Fritze. Er und seine Frau Kyra leben seit 2017 an der Kieler Straße. Ihr Hofgelände grenzt fast an das...

