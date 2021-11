50 Jahre Observatorium : Wie die Mondlandung Neumünster eine Sternwarte brachte

Die größte Einrichtung ihrer Art in Schleswig-Holstein feiert in dieser Woche ihr 50-jähriges Bestehen. Es ist einer Spende von Karstadt zu verdanken, dass es die Sternenkieker am Hahnknüll heute überhaupt gibt.

Neumünster | Lange Zeit führte die Sternwarte Neumünster ein Schattendasein – das hat sich geändert. Am Freitag feiert das größte Observatorium Schleswig-Holsteins sein 50-jähriges Bestehen und ist längst weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. In einer kleinen Serie stellt der Courier die Einrichtung vor. Heute: Die Historie. Erstes eigenes Teleskop Sei...

