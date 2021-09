Aus dem Iran geflohen : Wie Nasanin Bergmann anderen Frauen in Neumünster Mut machen will

Vor acht Jahren kam Nasanin Bergmann als Flüchtling nach Deutschland. Im Interview spricht die Ehefrau von OB Tobias Bergmann über ihren Werdegang in der neuen Heimat und die Unterdrückung der Frauen im Iran.

Neumünster | Nasanin Bergmann ist vor acht Jahren aus dem Iran geflohen, sie lernte Neumünster als Fremde kennen – wie viele andere Menschen in der Stadt. Frauen möchte sie Mut machen, sich zu engagieren und in die Gesellschaft einzubringen. Daher gibt sie am Sonnabend zum Auftakt der Interkulturellen Woche Einblick in ihren Lebensweg, der sie von Teheran über Neu...

