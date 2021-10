Weltstillwoche in Neumünster : „Still-Situation für Mütter in der Öffentlichkeit ist verbesserungswürdig“

Anlässlich der Weltstillwoche macht die Netzwerkkoordinatorin Stephanie Homfeldt auf verbesserungswürdige öffentliche Still-Orte in Neumünster aufmerksam.

Neumünster | Die Weltstillwoche nimmt die Netzwerkkoordination der Frühen Hilfen beim Allgemeinen Sozialen Dienst der Stadt zum Anlass, um auf die verbesserungswürdige Still-Situation von Müttern in der Stadt aufmerksam zu machen. Es mangele an Orten in der Öffentlichkeit, an denen Mütter in Ruhe ihr Baby stillen können. „Es wäre toll, wenn wir für die stillend...

