Wegen Corona : Kein Turmkonzert an Heiligabend in Neumünster

Schlechte Nachrichten für alle, die auf das traditionelle Turmkonzert am Heiligabend gehofft haben: Dieses muss abgesagt werden.

Neumünster | Auch in diesem Jahr wird es das traditionelle Turmkonzert am Heiligabend auf dem Großflecken in Neumünster nicht geben. Die Stadt sagt das Konzert ab. „Wie bereits im Vorjahr kann das beliebte Konzert aus den Fenstern der Häuser am Eingang der Holstenstraße aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht durchgeführt werden. Die Gesundheit der Menschen ste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.