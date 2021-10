Museum Tuch + Technik : Webermarkt in Neumünster lockt 1200 Besucher an

Zum 14. Geburtstag des Museums am Kleinflecken stellten am Wochenende 25 Kunsthandwerker aus ganz Deutschland aus. Astrid Frevert sieht Wertschätzung für die Branche durch Corona gestärkt.

Neumünster | Wer Geburtstag hat, bekommt meisten Gäste. Rund 1200 waren das am Wochenende beim 13. Webermarkt, dem traditionellen Fest zum Jahrestag des Museums Tuch + Technik am Kleinflecken. „Wir werden aber 14 Jahre alt. Im vergangenen Jahr musste der Markt allerdings wegen Corona ausfallen“, erklärte Direktorin Astrid Frevert. Sie zeigte sich am Sonntagnachmit...

