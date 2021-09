Wasbek : Wasbek bekommt Windkraft und lehnt weiteren Solarpark ab

Nach Jahren des Kampfes müssen die Wasbeker eine 180 Meter hohe Windkraftanlage im Grenzgebiet nach Aukrug-Bünzen zulassen.

Wasbek | Seit Jahren wird die Ausweisung von Windkraftflächen in Wasbek heiß diskutiert. Bei einem Bürgerentscheid 2010 fiel die Entscheidung gegen Windenergie im Dorf. Nun wird die Gemeinde sich nicht mehr wehren können. Das Projekt wurde auf der Gemeindevertretersitzung am Mittwoch vorgestellt. 180 Meter hoch werden die Anlagen Thomas Rasche und Theres...

