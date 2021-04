Drive-In in Wasbek : Peters Reisen baut Busse zu Coronatest-Zentren um

Ab Freitag können Wasbeker sich im Industriegebiet testen lassen. Die Firma Peters baut außerdem Busse zu Testzentren um.

Wasbek | Ab Freitag hat auch Wasbek ein Corona-Testzentrum. Die Firma Peters Reisen bietet auf ihrem Betriebsgelände am Schmalenbrook 13 einen Test-Drive-In an, immer am Freitag und am Montag. Außerdem hat Peters Reisen schon vier Busse zu Testzentren umgebaut, die in Hamburg unterwegs sind. „Wir wollen auch mithelfen, die Welt zu retten“, sagt Geschäftsführer...

