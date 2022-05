Neumünster : Jungtiere, Fabelwesen und mehr – was es über Pfingsten im Tierpark zu erleben gibt

Unter dem Motto „Frühlingszauber“ heißen Bacos Events und Eventzauber Nord am Pfingst-Wochenende vom 4. bis 6. Juni Besucher im Tierpark willkommen.

Neumünster | Unter dem Motto „Frühlingszauber“ heißen Bacos Events und Eventzauber Nord am Pfingst-Wochenende vom 4. bis 6. Juni Besucher im Tierpark willkommen. Jeweils von 10 bis 17 Uhr gibt es ein buntes Programm. An verschiedenen Stellen im Park sind Walking Acts als Fabelwesen unterwegs, unterhalten die Gäste und stehen für Fotos zur Verfügung. An der Seeb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.