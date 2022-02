Warnstreik im ÖPNV : Am Montag und Dienstag fahren in Neumünster keine Busse im Stadtverkehr

Zwei Wochen nach dem Warnstreik im ÖPNV, zeigt die Gewerkschaft Verdi zum Wochenstart erneut ihre Kampfbereitschaft. Montag und Dienstag bleiben die Busse im Depot. Auch die Schülerbeförderung ist betroffen.

Neumünster | Am 15. Februar dauerte der Verdi-Warnstreik der Busfahrer 24 Stunden, jetzt verschärft die Gewerkschaft den Arbeitskampf um einen neuen Gehaltstarifvertrag noch einmal: Die Busfahrer der SWN Verkehr sind zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Er beginnt am kommenden Montag, 28. Februar, mit der Frühschicht und endet am Dienstag, 1. März, nach der...

