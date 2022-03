Sternmarsch durch Neumünster : Warnstreik: Erzieherinnen und sozialpädagogische Assistentinnen gehen für mehr Geld auf die Straße

Am Weltfrauentag hat die Gewerkschaft Verdi die Protestaktion in Neumünster organisiert. Knapp 150 Personen zogen durch die Innenstadt, um für eine bessere Bezahlung und einen Zeitausgleich zu kämpfen.

Neumünster | Mit Transparenten und Fahnen haben am Dienstagabend rund 150 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst sowie Auszubildende in der Heilerziehungspflege für grundlegende Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel demonstriert. In einem Sternmarsch zogen die Teilnehmenden durch die Innenstadt zum Großflecken.

