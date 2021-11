Trappenkamp : Waldweihnacht: Das läuft trotz Corona im Erlebniswald

Grundschüler aus 18 Schulen dürfen im Erlebniswald Trappenkamp Vorweihnachtsduft schnuppern. Erlebniswald-Leiter Stephan Mense bittet die Besucher, die Masken nicht in den Wald zu werfen.

Daldorf | Stecken basteln, Apfelpunsch am Lagerfeuer trinken, Lebkuchen knabbern, durch den Novemberwald wandern und nach dem Besuch der Futterstation die Hirsche besuchen und am großen Adventskalender eine Kleinigkeit zum Naschen ergattern: All das gehört im Erlebniswald Trappenkamp zur kleinen Waldweihnacht für die Grundschulen. Donnerstag besuchten drei Klas...

