Waldorfschule Neumünster : Schüler lernen Häuslebauen von Handwerker-Profis

Die Drittklässler der Waldorfschule Neumünster bauen ein Spielhaus. Unterstützung bekamen sie von zwei Lehrern, die gelernte Handwerker sind.

Neumünster | „Das ist voll cool zu lernen, wie man ein Haus baut. Bei meinen Eltern habe ich das schon gesehen, als sie ihren Anbau selbst gemacht haben“, sagt Emma. Die Neunjährige und ihre dritte Klasse der Waldorfschule Neumünster werkeln seit zwei Wochen an einem kleinen Spielhaus, das auf dem Gelände der Schule am Roschdohler Weg entsteht. Am Donnerstag wurde...

