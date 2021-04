Polizei Wahlstedt sucht Zeugen : Wer hat drei Hammer aus dem Waldkindergarten gestohlen?

Unbekannte haben im Waldkindergarten in Wahlstedt Werkzeug gestohlen und Gegenstände beschädigt. Die Polizei ermittelt.

23. April 2021, 13:56 Uhr

Wahlstedt | Gemeine Täter haben in der vergangenen Woche dem Waldkindergarten in Wahlstedt (Kreis Segeberg) im Bereich Industriestraße / Hans-Dallstraße einen ungebetenen Besucht abgestattet. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, beschädigten Unbekannte dort zwischen Mittwoch, 14. April, und Sonntagmittag, 18. April, unter anderem ein Insektenhotel und ein Aquarium. Außerdem stahlen sie drei Schlosserhammer.

Hier können sich Zeugen melden

Die Polizeistation Wahlstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04554-70510 oder unter wahlstedt.pst@polizei.landsh.de zu melden.