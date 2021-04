Vorfall auf der A21 : Lkw vom Stein getroffen: Wer ist der unbekannte Radler von der Brücke bei Bornhöved?

Auf der Autobahn 21 wurde am Donnerstag ein Lkw von einem Stein getroffen. Die Polizei sucht jetzt einen jungen Mann.

Bornhöved | Die Polizei sucht nach einem Vorfall auf der Autobahn 21 im Bereich Bornhöved nach Zeugen. Nach Angaben von Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion in Bad Segeberg, soll dort am Donnerstagabend, 22.April, zwischen den Anschlussstellen Bornhöved und Trappenkamp in Richtung Süden ein Unbekannter möglicherweise einen Stein auf die Fahrbahn gekickt ...

