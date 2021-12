Prozess am Landgericht : Bluttat in der Flüchtlingsunterkunft Boostedt: Stach der junge Mann im Wahn zu?

Ein junger Mann aus der Flüchtlingsunterkunft in Boostedt muss sich seit Freitag vor dem Kieler Landgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll im Wahn auf einen Mitbewohner eingestochen haben.

Boostedt | Der junge Mann hat offenbar extreme Ängste ausgestanden. Immer wieder – so glaubt er – wurde er über Wochen nachts im Schlaf in seinem Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft in Boostedt von Mitbewohnern vergewaltigt. Am 7. Juli 2021 soll der 26-jährige Ägypter deshalb auf einen vermeintlichen Peiniger losgegangen sein und ihn dabei mit mehreren Stichen l...

