Nordostdeutsche Meisterschaft : Voltigierer aus Boostedt wieder erfolgreich

Boostedt | Die Boostedter Voltigierer sind auf Erfolgskurs: Nachdem sie im September Landesmeister geworden waren, haben die Sportler des Reit-und Fahrvereins Boostedt nun bei den Nordostdeutschen Meisterschaften in Mecklenburg-Vorpommern Silber geholt. Auch interessant: Pferd aus Boostedt holt mit US-Reiterinnen Silber in Frankreich Am Start auf dem Lande...

