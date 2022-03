Arbeiten am Gasnetz : Vollsperrung der Kieler Straße in Neumünster-Einfeld

Die Sanierungsarbeiten an der Gas-Hauptversorgungsleitung in der Kieler Straße in Neumünster laufen nach Plan. Der zweite Bauabschnitt der Wanderbaustelle startet im April.

Neumünster | Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) und die Stadtwerke Neumünster (SWN) sanieren die Gas-Hauptversorgungsleitung in der Kieler Straße in Neumünster. Im April starten die Arbeiten am zweiten von insgesamt vier Bauabschnitten der Wanderbaustelle und sollen bis zum Sommer abgeschlossen sein. Die Netzbetreiber investieren laut Mitteilung rund eine Mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.