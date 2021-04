Präsentiert von shz.de : Vier Bands starten am Wochenende bei den Konzerthelden Neumünster durch

Mit Le Rock, Salamanda, Anna Wydra und Enna sowie Strom & Wasser geht die Konzert-Reihe in den Holstenhallen weiter.

Neumünster | Nach dem erfolgreichen Start am Karsonnabend gehen die Konzerthelden in das erste volle Konzert-Wochenende. Ab Freitagabend um 19 Uhr wird die Bühne in der Holstenhalle 5 wieder zum Schauplatz regionaler Musik in seiner gesamten Bandbreite – coronakonform mit Tests und ohne Publikum, aber im Livestream unter anderem auf shz.de und konzerthelden.live. ...

