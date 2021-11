3G-Nachweis : Abstrich unter Aufsicht: Viele Geschäfte in Neumünster setzen auf Corona-Selbsttests

Wer weder geimpft noch genesen ist, muss einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Möglichkeit, den Nachweis statt im Testzentrum vor Ort zu erbringen, nutzen viele Geschäfte in Neumünster.

Neumünster | Wer in Neumünster etwa zum Friseur, ins Fitnessstudio oder in ein Restaurant will, muss die 3G-Regeln beachten. Seitdem die Corona-Schnelltests nicht mehr kostenfrei für alle Bürger verfügbar sind, bieten viele Geschäfte als Alternative zum Testzentrum auch Selbsttests unter Aufsicht an. Wer zum Beispiel beim Friseur Ambiente in Wittorf ungeimpft zum ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.