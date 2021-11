Landesamt für Zuwanderung : Neuer „Stadtteil für Flüchtlinge“ in Neumünster stößt bei Anwohnern auf viele Fragen

Rund 40 Anwohner informieren sich am Mittwochabend über die geplanten Aktivitäten für den Weltflecken am Haart. Es sollen sich alle so wohlfühlen, dass niemand mehr das Gelände verlassen muss.

Neumünster | Zehn bis 15 Jahre Bautätigkeit, ein besseres optisches Bild, keine Verschärfung der Parksituation: Diese zentralen Aussagen machte Dirk Gärtner am Mittwochabend vor rund 40 Besuchern in der Landesunterkunft am Haart. Unter dem Motto „Initiative für gute Nachbarschaft“ stellte der Direktor des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge die Pläne für de...

