Hilfsbereitschaft und Angst : Vicelinschule Neumünster spendet für die Opfer des Ukraine-Krieges

Alle zehn Klassen der Grundschule in der Innenstadt beteiligten sich an einer spontanen Aktion von Lehrerin Madita Lohrer in Kooperation mit der Regieeinheit und dem Förderverein des Stadtfeuerwehrverbandes.

Neumünster | Selbst aus dem fernen Neumünster kann man die Menschen im Kriegsgebiet in der Ukraine unterstützen. „Diese Botschaft ist den Kindern sehr wichtig. Die Hilfsbereitschaft war riesig“, sagt Madita Lohrer. Die Lehrerin der Vicelinschule organisierte gemeinsam mit Patrick Mischke, der ebenfalls an der Schule arbeitet und Chef der Regieeinheit ist, eine spo...

