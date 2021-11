Neumünster : Polizei sucht nach versuchtem Trickdiebstahl Zeugen und weitere Betroffene

Zwei unbekannte Männer gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Neumünster aus. Sie verschafften sich Zutritt zur Wohnung einer 86-Jährigen und durchsuchten die Räume nach Wertsachen.

Neumünster | Am Donnerstag, 28. Oktober, kam es gegen 14 Uhr zu einem versuchten Trickdiebstahl in Neumünster. Zwei fremde Männer klingelten an der Wohnungstür einer älteren Dame am Hansaring und gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Neumünster aus. Die Männer gaben vor, dringend eine eilige Überprüfung in der Wohnung vornehmen zu müssen. Die 86-jährige Woh...

