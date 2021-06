Mitten in Neumünster : Kampf vor dem Kindergarten: Streit zweier Familien endet mit versuchter Tötung

Viele Kinder erleben eine Auseinandersetzung vor der Ruthenberger Rasselbande mit. Als ein Polizist in Zivil dazwischen geht, ist Ruhe. Doch am Abend kommt es zur versuchten Tötung auf einem nahe gelegenen Parkplatz.

Neumünster | Der Konflikt zwischen den beiden Großfamilien aus Ruthenberg soll schon länger schwelen. Am vergangenen Mittwoch eskaliert er, und das mitten vor dem Eingang der Kindertagesstätte Ruthenberger Rasselbande. Gegen 16 Uhr, so Polizeisprecher Sönke Petersen, kommt es an dem Tag zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung, offenbar der Familienob...

