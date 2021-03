Vermisste aus Padenstedt : Christianne Shemul Beyring-Groosman soll in Krogaspe gesehen worden sein

Nach dem Verschwinden der 48-Jährigen ermittelt die Polizei weiter in alle Richtungen und sucht Zeugen.

Padenstedt | Der Verbleib von Christianne Shemul Byring-Groosman aus Padenstedt und die Umstände ihres Verschwindens bleiben weiterhin ungeklärt. Das erklärten am Freitag die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizeidirektion Kiel gemeinsam. Befragung in Krogaspe Es gab Zeugenhinweise, nach denen am Montag, 1. März, im Bereich von Krogaspe eine Frau mit ähnlic...

