Verkehrsbericht der Polizei : Weniger Unfälle in Neumünster – doch ein Radfahrer starb

In Neumünster ist die Zahl der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr zurückgegangen. Das teilte die Polizei mit.

Neumünster | Die Polizei in Neumünster hat am Montag ihren Jahresverkehrsbericht mit einem positiven Ergebnis vorgelegt: Demnach sank die Zahl aller registrierten Verkehrsunfälle in Neumünster von 2434 im Jahr 2019 auf 2028 in 2020 (minus 16,7 Prozent). „Berücksichtigt wurden hier alle Unfälle, also auch die nicht aufnahmepflichtigen“, erläuterte Polizeisprecher S...

