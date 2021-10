Verein sucht Baum-Spender : Weihnachtstanne für Padenstedt gesucht

Damit in der Gemeinde Padenstedt auch in diesem Jahr eine Weihnachtstanne in der Gemeinde erleuchten kann, wird eine Tanne gesucht.

Padenstedt | Die Padenstedter suchen eine Tanne als Weihnachtsbaum. Nachdem im vergangenen Jahr die Weihnachtstanne beim Aufstellversuch einfach durchgebrochen war und über den „Pannenbaum“ in verschiedenen Medien berichtet wurde, bittet der Verein „Wir-Die Padenstedter“ jetzt erneut um eine Baumspende. „Wir haben bei uns in der Gemeinde keinen geeigneten Baum ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.