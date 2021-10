Wattenbek : Verdienstkreuz für Klaus-Ingo Marquardt

Der Wattenbeker engagiert sich für das soziale Leben im Raum Bordesholm.

Kiel/Wattenbek | Mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ist der Wattenbeker Klaus-Ingo Marquardt am Dienstag in Kiel ausgezeichnet worden. Im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte Ministerpräsident Daniel Günther die Auszeichnung. Bürger-Börse bringt Hilfe für Ältere Klaus-Ingo Marquardt engagie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.