Teilprivatisierung Wärmesparte : Verdi unterstützt die Klima-Initiative Neumünster beim Anschieben des Bürgerbegehrens

Die Gewerkschaft Verdi unterstützt die Klima-Initiative Neumünster, die ein Bürgerbegehren gegen die Teilprivatisierung der SWN-Wärmesparte anschieben will.

Neumünster | Die Gewerkschaft Verdi fordert, dass die Wärmesparte in kommunaler Hand bei den Stadtwerken bleibt und nicht in ein Tochterunternehmen ausgegliedert wird. Das Entsorgungsunternehmen Remondis soll 49 Prozent der Anteile an diesem Tochterunternehmen halten. Verdi unterstützt daher die Klima-Initiative, die ein Bürgerbegehren gegen diese Teilprivatisieru...

