Vandalismus in Neumünster : Unbekannte brachen in die Kita Gadeland ein und zerstörten Türen und Scheiben

In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli wurde in die Kita Gadeland eingebrochen und Einrichtung zerstört. Die Polizei sucht Zeugen.

08. Juli 2021, 14:56 Uhr

Neumünster | „Das ist echt ärgerlich“, sagt Torben Aszmoneit von der Bauverwaltung der Stadt und schaut auf die eingeschlagene Scheibe in der Tür der Kita Gadeland. Ausgerechnet die neue Terrasentür des Neubaus, der aktuell auf dem Gelände am Krogredder entsteht, sowie zwei weitere Fenster wurden in der Nacht vom Donnerstag, 1. Juli, auf Freitag 2. Juli, zerstört. „Es gab dort einen Einbruchdiebstahl“, bestätigte Polizeisprecherin Finja Rohde auf Nachfrage.

Vandalismus ist kein Einzelfall

„Von innen wurden zwei Fenster eingeworfen, der oder die Einbrecher sind offenbar durchs Gebäude gelaufen und haben auch Seile in den Gruppenräumen zerschnitten“, erklärt Aszmoneit weiter. Das sei leider kein Einzelfall, es gebe auch immer wieder Probleme mit Vandalismus an Schulen und Kitas.

Erst im Februar 2020 hatte der Hausmeister der Vicelinschule Alarm geschlagen, weil dort immer wieder Jugendliche nach Schulschluss auf dem Schulhof randalierten und es zu kaputten Scheiben und Vermüllung kommt.

In Corona-Zeiten gab es keine signifikante Zunahme an Vandalismus

Zu mehr Vandalismus in Corona-Zeiten sei es laut Polizei aber nicht gekommen. „Das Entscheidende ist, dass uns diese Zerstörungen zur Anzeige gebracht werden, nur dann können wir reagieren und zum Beispiel vermehrt Streife fahren“, erklärt Finja Rohde weiter.



Wer Hinweise zu dem Einbruch in Gadeland geben kann, wird gebeten, Hinweise an die Polizei zu geben, Tel. 04321 9450.