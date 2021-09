Kurz vor dem Jubiläum : Vandalen reißen Steine beim Ehrenmal in Neumünster-Brachenfeld heraus – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte beschädigten in den vergangenen Tagen die Gedenkanlage an der Ecke Hauptstraße / Pestalozziweg. Die Polizei ermittelt. Am Volkstrauertag soll dort das 100-jährige Jubiläum gefeiert werden.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

02. September 2021, 19:00 Uhr

Neumünster | Wenige Wochen vor dem 100-jährigen Jubiläum haben Unbekannte in den vergangenen Tagen die Anlage des Ehrenmals für die in den Weltkriegen gefallenen Soldaten in Brachenfeld beschädigt. Stadtteilvorsteher Hans-Jürgen Gorba informierte am Donnerstag die Polizei, nachdem er herausgerissene Platten aus den Treppen auf dem Gelände fand. Die Steine waren zerbrochen. Polizeisprecher Sönke Petersen bestätigte Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Gesucht werden Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie sollten sich unter Telefon 945-0 melden.

Christian Lipovsek

„Die Zerstörung ist besonders ärgerlich, weil wir am Volkstrauertag das Jubiläum hier feiern wollen“, sagte Gorba. Für die musikalische Umrahmung für den 14. November habe er bereits eine Zusage vom Ensemble der Gemeinschaftsschule Brachenfeld erhalten. Gorba hat nun das Technische Betriebszentrum informiert: „Ich wünsche mir, dass die nicht nur die Spuren des Vandalismus' beseitigen, sondern die Anlage bis zum Jubiläum auch auf Vordermann bringen."