Sternwarte Neumünster : Neumünsters Sternengucker sind auch im Coronajahr aktiv

Seit einem Jahr ist die VHS-Sternwarte in Neumünster im Lockdown. Im Herbst feiert sie Jubiläum und hat viele Pläne.

Neumünster | Seit einem Jahr ist die VHS-Sternwarte in Neumünster für Besucher gesperrt. Während 2019 noch ein Besucherrekord aufgestellt werden konnte, war 2020 pandemiebedingt ein Totalausfall. Auch in diesem Jahr zeichnet sich noch keine Besserung ab, in Ausnahmesituationen können die Astronomen jedoch wieder die Sternwarte betreten. Ihre Beobachtungen halten d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.