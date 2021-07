Bordesholm : VBB-Chef Frank Günther demonstriert stabile Stromversorgung aus erneuerbaren Energien

Die SPD-Landes- und Landtagsfraktionsvorsitzende Serpil Midyatli sah sich den Batteriespeicher an.

Bordesholm | Was, wenn mal der Strom ausfällt? In Bordesholm ist das kein Problem. Bei einem Inselnetzversuch haben die Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB) bewiesen, dass ihr Batteriespeicher in der Lage ist, die Region unabhängig vom Verbundnetz mit Strom zu versorgen. Beim Besuch vor Ort im Rahmen der Sommerreise der SPD-Landes- und Landtagsfraktionsvorsitzende...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.