Urzeithof Stolpe : So wird aus einem Feuerstein ein Werkzeug

Experimentalarchäologe Harm Paulsen und die Gruppe „Offas Anglii“ sind zu Gast auf dem Urzeithof in Stolpe.

Stolpe | Am Sonntag, 8. August, gibt es zwei spannende historische Vorführungen im Urzeithof: Feuerstein ist der häufigste Stein an unseren Küsten. Er ist sehr hart, splittrig und zäh. Unsere Vorfahren haben sich diese Eigenschaften zunutze gemacht und aus Feuerstein Werkzeuge gefertigt. Jungsteinzeitliche Beile wurden auf Sandsteinen so scharf geschliffen, da...

