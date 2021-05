Urzeithof Stolpe : Wie man Muscheln und Steine bestimmt

Am internationalen Museumstag können Besucher ihre Funde vom Strand bestimmen lassen.

Stolpe | Am Sonntag, 16. Mai, ist der 44. internationale Museumstag, an dem sich 39 Museen in Schleswig-Holstein beteiligen, mit dabei ist auch der Urzeithof in Stolpe, Am Pfeifenkopf 9. Muscheln, Schnecken, Korallen oder Fossilien bestimmen Wer hat nicht auch Strandfunde zu Hause, die er nicht genau zuordnen kann? Mitbringsel vom letzten Urlaub oder Sch...

