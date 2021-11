A7 bei Neumünster : Mann soll Audi-Fahrer mit Pistole bedroht haben – jetzt will er nur noch Mofa fahren

Ein Mann soll einen Autofahrer, der ihn bei Neumünster auf der A7 überholte, mit einer Waffe bedroht und später fast gerammt haben. Jetzt wurde er vom Amtsgericht verurteilt.

Neumünster | „Ich dachte, ich bin im falschen Film.“ – Der Mann (50) ist immer noch völlig perplex, als er dem Schöffengericht in Neumünster als Zeuge erzählt, was ihm am 27. September 2020 mitten am Vormittag in Höhe Brokenlande auf der Autobahn 7 widerfahren war. Der 50-Jährige war damals mit einem Audi A6 Richtung Norden unterwegs gewesen. „Ich überholte gerade...

