Puppentheater am Wochenende : Urmel aus dem Eis in Großharrie: Puppen kommen zurück zu ihrem Erschaffer

Die Puppen zu dem Stück hat Ingo Woitke geschaffen.

Großharrie | Am kommenden Wochenende, 13. und 14. November, lädt die Figurenzauberei in Großharrie in Zusammenarbeit mit Michael Maatz vom Potsdamer Figurentheater zu einem Gastspiel von „Urmel aus dem Eis“ von Max Kruse ein. Anmeldung ist notwendig Die Vorstellung am Sonnabend, 13. November, findet ab 15 Uhr, die Vorstellung am Sonntag, 14. November, ab 11 ...

