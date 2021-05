Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht in Neumünster: Autofahrer lässt verletzte Radlerin liegen

Nach einem Unfall an der Wilhelminenstraße ist der Verursacher weitergefahren, ohne sich um eine Verletzte zu kümmern.

von Dörte Moritzen

20. Mai 2021, 08:29 Uhr

Neumünster | Die Polizei in Neumünster sucht nach einem Autofahrer, der nach dem Zusammenstoß mit einer Radlerin die Schwerverletzte einfach liegen ließ und flüchtete. Wie Polizeisprecher Sönke Petersen mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch, 19. Mai, gegen 10 Uhr auf der Wilhelminenstraße.

Der dunkle Wagen überholte die Frau

Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem S-Pedelec / E-Bike auf der Wilhelminenstraße aus Richtung Stoverweg in Richtung Helmut-Loose-Platz. Auf Höhe der Hausnummer 19d wurde sie von einem schwarzen Pkw-Kombi mit Neumünsteraner Kennzeichen überholt.

Radlerin stürzte auf die Straße

Allerdings fuhr der schwarze Wagen so dicht an der Frau vorbei, dass er mit seinem Außenspiegel den Lenker der Radlerin touchierte. Die 52-Jährige stürzte daraufhin auf die Straße und zog sich einen Unterschenkelbruch sowie Hautabschürfungen zu. Der schwarze Kombi fuhr einfach ohne anzuhalten weiter Richtung Helmut-Loose-Platz. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus gebracht.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls und fragt: Wer kann Angaben zu dem schwarzen Kombi mit Neumünsteraner Kennzeichen machen?

Wo ist die Zeugin, die kurz anhielt?

Hinter der betroffenen Radlerin fuhr kurz vor dem Vorfall eine weitere Frau auf einem Fahrrad. Sie hatte den Unfall beobachtet und hielt auch kurz bei der Verletzten an. Danach radelte sie aber aus zeitlichen Gründen weiter. Auch diese Frau wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter Tel. 04321-9450 oder an jede andere Polizeidienststelle.