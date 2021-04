Unfall in Wasbek : Auto prallt gegen Baum - zwei Schwerverletzte

Zwei Männer kamen nach dem Unfall mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis.

Wasbek | Am Dienstag, 27. April, kam es gegen 12.35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Wasbek, bei dem zwei 18- und 22-jährige Männer in einem VW Golf schwer verletzt wurden. Beide kamen mit Kopfverletzungen ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Die beiden Männer waren mit ihrem Wagen auf dem Krusenhofer Weg stadtauswärts unterwegs, als sie au...

