Unfall in Neumünster : Radfahrer stürzt und zieht sich schwere Kopfverletzungen zu

Am Montagabend kam es zu einem Unfall an der Tankstelle an der Kieler Straße. Ein Radfahrer wurde dabei schwer am Kopf verletzt.

Neumünster | Bei einem Unfall an der Kieler Straße zwischen Max-Johannsen-Brücke und Ilsahl zog sich ein Radfahrer am Montagabend schwerste Kopfverletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Autofahrer gegen 17.48 Uhr von der dortigen Tankstelle in den Straßenverkehr einbiegen. Auf dem Radweg war ein Fahrradfahrer in der falschen Richtung unt...

