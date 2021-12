Unfall in Neumünster : Auto rast an der Altonaer Straße in ein Haus

Am Freitagmittag ist ein Auto an der Altonaer Straße frontal in eine Hauswand gerast. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Neumünster | Eine Frau wurde bei einem Unfall an der Altonaer Straße schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei raste die 55-Jährige gegen 11.10 Uhr in Höhe der Hausnummer 13 in eine Hauswand. Auto rauscht in Supermarkt Die Frau war alleine in ihrem Opel Zafira an der Altonaer Straße unterwegs, als sie plötzlich aus gesundheitlichen Gründen d...

