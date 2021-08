Autobahn gen Norden wieder frei : Schwerer Unfall auf A7 bei Neumünster – vier Menschen verletzt

Anderthalb Stunden lang musste die Autobahn 7 am Montagmorgen auf Höhe Neumünster-Süd in Richtung Norden gesperrt werden. Dort waren bei einem schweren Unfall vier Menschen verletzt worden.

Neumünster | Die Autobahn 7 (A7) musste am Montagmorgen nach einem schweren Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Neumünster-Süd in Richtung Norden für anderthalb Stunden gesperrt werden. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen stießen dort im Berufsverkehr gegen 7 Uhr zwei Autos zusammen. Dabei wurden vier Personen zum Teil schwer verletzt. Sie wurden in u...

