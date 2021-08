Unfall bei Großenaspe : Kleintransporter bleibt auf dem Dach liegen – A7 Richtung Süden gesperrt

Nur zwei Stunden nach einem Unfall in Fahrtrichtung Norden krachte es wenige Kilometer entfernt auf der anderen Seite.

Großenaspe | Zwei Unfälle binnen weniger Stunden auf der A7 haben am Montagmorgen die Rettungskräfte im Raum Neumünster beschäftigt. Gegen 7 Uhr war es in Höhe Neumünster-Süd zunächst in Fahrtrichtung Norden zu einer Kollision zweier Autos gekommen. Vier Menschen wurden dabei teils schwer verletzt. Die Fahrbahn wurde für die Rettungs- und Aufräumarbeiten zeitwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.