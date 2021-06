Unfall auf der A7 bei Großenaspe : Laster donnert in die Leitplanke – rechter Fahrstreifen gesperrt

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Sperrung wird noch andauern.

Großenaspe | Kurz vor 9 Uhr ist am Dienstagmorgen ein Lkw-Gespann auf der Autobahn 7 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gefahren. Der Unfall ereignete sich kurz hinter der Auffahrt Großenaspe in Fahrtrichtung Hamburg. Leitplanke steckt im Führerhaus Der Lkw aus Rumänien schlitterte etwa 50 Meter an der Leitplanke entlang und zerstö...

